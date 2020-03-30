с чего всё началось

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель.

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Общество В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Политика Лавров и Помпео провели телефонные переговоры Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20).