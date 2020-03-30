Энергетика
ВедомостиЦена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель.
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Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск
Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Политика
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции
В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась от помощи нарколога
Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Шоу-бизнес
Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди
29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Общество
Иностранцам продлят срок действий виз в РФ на 90 дней
Иностранным гражданам, которые приехали в Россию на основании виз, автоматически продлят их срок действия на 90 дней из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Джиган показал трогательное фото с новорожденным сыном
Джиган держит на руках своего маленького сына Давида.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Футбол
L’Equipe поместил Месси на обложку и сравнил его с Че Геварой
Авторитетное французское издание L'Equipe поместило на обложку следующего выпуска капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Авто
Автодилеры попросили кабмин разрешить ремонт машин и продажу запчастей на выходной неделе
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) просит правительство РФ разрешить проведение срочных работ по техобслуживанию, ремонту автомобилей, а также продажу запчастей на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей.
Шоу-бизнес
Сидящая в самоизоляции Боярская рассказала о «едущей крыше»
Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала поклонникам о том, как проводит время в самоизоляции.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта
В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
Авто
Mazda CX-5 оснастили новыми технологиями
Японские кроссоверы Mazda CX-5 появились у британских дилеров с новыми технологиями.
Происшествия
В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека.
Политика
Лавров и Помпео провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20).
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.