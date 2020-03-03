Энергетика

РБКРБКРоссийская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией

28 февраля цена Urals упала до $46,6 за баррель — дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года. Urals подешевела и к эталону Brent, следует из данных Argus. 18 февраля дисконт Urals к Brent с поставкой в Северо-Западную Европу составлял $0,2 за баррель, 28 февраля дисконт достиг уже $2,9.
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с чего всё началось

Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией

Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Белоруссией, следует из данных Reuters и ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК.
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