Энергетика
РБКРоссийская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией
Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Белоруссией, следует из данных Reuters и ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК.
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Политика
В МИД рассказали о дате начала межафганских переговоров
"Дата начала (переговоров) может сместиться", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Армия и оружие
Турецкий военный беспилотник сбит в Идлибе
«Турецкий беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства SANA.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал фото с новорожденной дочерью
Актер Данила Козловский, недавно впервые ставший отцом, показал первое фото с новорожденной дочерью. Снимок он опубликовал в Instagram.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Авто
Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
Система предусматривает использование специальной капсулы с особым биоразлагаемым материалом, который позволит по мере износа наращивать рисунок на внешней стороне покрышки для обеспечения необходимых сцепных свойств и оптимального пятна контакта.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Лавров надеется на прогресс по Идлибу после встречи Путина и Эрдогана
Москва надеется, что предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана помогут разрешить ситуацию вокруг Идлиба, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Кино
Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери
Звезда фильма «Охота на пиранью» Виктория Исакова долгие годы скрывала от публики страшную тайну — ее первая дочь умерла в трехмесячном возрасте.
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Политика
Лавров оценил возможность нового саммита в «нормандском формате»
Москве не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты
Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен сити-менеджером города.