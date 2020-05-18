с чего всё началось

Цена российской нефти марки Urals на торговых площадках в Северо-Западной Европе 15 мая подорожала на 1,49 доллара за баррель и впервые с середины марта достигла уровня 30,44 доллара.

Политика СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы Речь идет о главе офиса президента страны Андрее Ермаке и полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леониде Кучме. 5

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятие спортом 12 мая власти Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе. 404

Политика Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане Москва, 18 мая 2020, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии. 1

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 245

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 67

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 429

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 454

Футбол Рассказов отказался от перехода в чемпионат Италии Агент напомнил, что про возможный отъезд Рассказова в Италию ни одно из СМИ не сообщало.

Общество Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона. 3

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 50

Футбол Итальянская Серия А не возобновится 13 июня Возобновление чемпионата Италии по футболу вновь откладывается. Серия А не сможет взять старт 13 июня, как предполагалась ранее.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Авто Отмена пошлин привела к падению цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 88