Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

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Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

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Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
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Политика

США могут создать альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Наука

В Китае ученые создали поражающий мышей штамм коронавируса

Ученые из Китая сообщили, что им удалось создать штамм коронавируса, способный поражать лабораторных мышей.
OAnews 05 мая в 05:30
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Общество

В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с тремя ошибками

Как пишет «Уральский меридиан», в администрацию района пожаловались внимательные жители, и табличку заменили.
Говорит Москва 04:16
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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Здоровье

Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
Общество

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
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Происшествия

В Волгограде трое погибли в ДТП на 3-й Продольной

Смертельное ДТП случилось сегодня примерно в 3:30 ночи на 3-й Продольной.
Volgogradru 04:50
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Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
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Здоровье

16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
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Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19.
Молва 04 мая в 05:55
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Политика

Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
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Авто

Land Rover вывела на испытания новый Defender с мотором V8

Land Rover вывел на дорожные испытания новый Defender с V8.
Тарантас Ньюс вчера в 13:27
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Здоровье

Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

News.ru 00:23
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Происшествия

СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе

Российские следователи установили причастность двух полковников Вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибли женщина и были ранены трое детей и мужчина.
News.ru 05:34
Общество

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
ТАСС 04:13
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Экономика

Игорь Руденя принял участие в совещании Президента Владимира Путина

В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Происшествия

В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
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