Энергетика
ФАНРоссийская нефть резко подорожала в Европе
Стоимость барреля российская нефти марки Urals в Европе с начала июня подорожала на 7,42 доллара. К настоящему моменту стоимость барреля Urals достигла 45,06 доллара. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.
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с чего всё началось
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.РИА Новостивчера в 09:38
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Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers.
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«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
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Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
Piter.tv вчера в 14:49
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Где нашли коронавирус в Самарской области 25 июня
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Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
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РИА Новости 02:21
Политика
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Зампред Совбеза уточнил, что это касается и правительственного блока, и президентского.
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МонаВиста 03:49
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
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Apple представила операционную систему iOS 14
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Шоу-бизнес
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Общественная служба новостей 03:45
Общество
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В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Политика
Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России
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Российская газета 04:55
Общество
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Фильм "Унесенные ветром" снова стал доступен для просмотра на стриминговой платформе HBO Max.
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Интернет
«Яндекс.Лавка» запустила собственное приложение для iOS и Android
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РИАМО 04:39
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
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РБК вчера в 21:37
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МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
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