Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.

с чего всё началось

Стоимость барреля российская нефти марки Urals в Европе с начала июня подорожала на 7,42 доллара. К настоящему моменту стоимость барреля Urals достигла 45,06 доллара. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.

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