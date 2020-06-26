Энергетика
Lenta.ruРоссийская нефть стала рекордно дороже Brent
Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
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Общество
Серебренников получил условный срок
Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.
REGNUM 09:48
Авто
Volkswagen начал поставки нового Polo российским дилерам
Компания Volkswagen начала поставки новых лифтбеков Polo российским дилерам.
Автоновости дня 06:09
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Игры
Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей
SpeedMe 24 июня в 23:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Футбол
Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс 07:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Энергетика
Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM вчера в 05:28
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
Слово и Дело вчера в 08:42
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Хоккей
«Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда»
Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».
REGNUM 09:38
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Экономика
Фондовый рынок США переместился в «красную зону»
Нью-Йорк, США, 25 июня 2020, 21:44 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит переместились в «красную зону» во второй половине торгов 25 июня.
REGNUM вчера в 14:44