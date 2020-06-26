Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская нефть стала рекордно дороже Brent

Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
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Российская нефть стала рекордно дороже Brent

Lenta.ru09:16

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАСС05:38

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Известия06:16

Премия при торговле Urals достигла рекордных значений в Европе

ИА Красная Весна07:05

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новости05:53

Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ru05:46

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБК06:31
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Происшествия

Жительница Астрахани убила сына и замуровала его тело в бетон

РИА Новости 09:36
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Общество

Серебренников получил условный срок

Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.
REGNUM 09:48
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Авто

Volkswagen начал поставки нового Polo российским дилерам

Компания Volkswagen начала поставки новых лифтбеков Polo российским дилерам.
Автоновости дня 06:09
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Игры

Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети

Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
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Общество

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей

SpeedMe 24 июня в 23:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
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Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
3
Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:32
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Происшествия

Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго

Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
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Футбол

Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс 07:25
Культура

Изменена внешность кота Матроскина из «Простоквашино»

Дилетант 07:53
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Энергетика

Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
9
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
329
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM вчера в 05:28
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
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Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
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Космос

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Говорит Москва вчера в 11:25
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Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть

Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
Слово и Дело вчера в 08:42
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Хоккей

«Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда»

Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».
REGNUM 09:38
Политика

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
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Экономика

Фондовый рынок США переместился в «красную зону»

Нью-Йорк, США, 25 июня 2020, 21:44 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит переместились в «красную зону» во второй половине торгов 25 июня.
REGNUM вчера в 14:44
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