Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.

Общество Серебренников получил условный срок Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин. 1,5K

Игры Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года. 51

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 353

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. 74

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 37

Общество Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. 227

Происшествия Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC. 1

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Культура Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде. 276

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. 402

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 3K

Хоккей «Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда» Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».

Политика В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2» Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера. 22