Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская нефть стала рекордно дороже Brent

Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
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Российская нефть впервые стала намного дороже европейской

Вести.Ru07:29

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБК06:31

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАСС05:38

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Известия06:16

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent

Газета.Ru05:53

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

РИА Новости05:53

Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Коммерсантъ06:29
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Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Общество

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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Общество

Серебренникова признали виновным

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным.
Pravda.Ru 05:20
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Политика

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
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Общество

К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках

Многие отметили в комментариях, что Кудрявцева выглядит в купальнике просто великолепно, придя к выводу, что ведущий явно пошел на пользу отдых.
Bimru.ru 04:26
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
RT на русском 10:26
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Общество

Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков

Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
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Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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Общество

В России сравнили продолжительность жизни женщин и мужчин

"Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет", - сообщил Мурашко на коллегии Минздрава.
RuNews24.ru 05:45
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Здоровье

Нурлатцам посоветовали выкинуть рафинированное подсолнечное масло

Как сообщает сетевое издание "Южный Федеральный", хирург-онколог Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети, какой продукт желательно исключить из меню. (Нурлат, 25 июня, "Нурлат-информ") По мнению врача, рафинированное масло из подсолнечника может вызывать образование злокачественных опухолей.
Нурлат-информ 05:47
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Политика

Киев осудил голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" голосование по поправкам в Конституцию России, проводимое, в том числе, в Республике Крым и Севастополе.
РИА Новости Крым 10:54
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Общество

Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
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Шоу-бизнес

Сергей Соседов переживает из-за пропажи Ирины Аллегровой

Bimru.ru 11:05
Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля

Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
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Экономика

Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.
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Технологии

Названы самые опасные приложения для операционной системы Android

Многие из опасных приложений имеют низкий рейтинг, а в отзывах в популярном магазине для Android-устройств можно встретить жалобы пользователей на назойливую рекламу, от которой невозможно избавиться.
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Футбол

Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги

Soccer.ru 24 июня в 18:41
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16-летняя звезда TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством

Молодая талантливая актриса из Индии Сия Каккар, которая получила широкую известность в мире благодаря роликам, снятым для популярной среди молодежи социальной сети TikTok, покончила с собой.
Bimru.ru 05:15
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РПЛ: все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные

Футболисты московского "Динамо" находились в последние дни на изоляции на своей базе в Новогорске и ежедневно сдавали тесты на коронавирус, которые были отрицательными, Роспотребнадзор должен до конца дня отправить в клуб новое предписание, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
РИА Новости 11:12
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В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России

О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
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«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера

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Клубы РПЛ проголосовали за три изменения в регламенте

Клубы российской Премьер-лиги проголосовали за три изменения в регламенте, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
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Общество

Лукашенко связал рост цен на жилье в Минске с москвичами

Москвичи активно покупают жилье в Минске и других городах Белоруссии, из-за чего цены на квартиры в них растут.
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Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий

За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
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