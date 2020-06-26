Энергетика
Lenta.ruРоссийская нефть стала рекордно дороже Brent
Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
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Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Серебренникова признали виновным
Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным.
Pravda.Ru 05:20
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках
Многие отметили в комментариях, что Кудрявцева выглядит в купальнике просто великолепно, придя к выводу, что ведущий явно пошел на пользу отдых.
Bimru.ru 04:26
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
RT на русском 10:26
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков
Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
В России сравнили продолжительность жизни женщин и мужчин
"Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет", - сообщил Мурашко на коллегии Минздрава.
RuNews24.ru 05:45
Здоровье
Нурлатцам посоветовали выкинуть рафинированное подсолнечное масло
Как сообщает сетевое издание "Южный Федеральный", хирург-онколог Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети, какой продукт желательно исключить из меню. (Нурлат, 25 июня, "Нурлат-информ") По мнению врача, рафинированное масло из подсолнечника может вызывать образование злокачественных опухолей.
Нурлат-информ 05:47
Политика
Киев осудил голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму
Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" голосование по поправкам в Конституцию России, проводимое, в том числе, в Республике Крым и Севастополе.
РИА Новости Крым 10:54
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля
Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
Российская газета 07:30
Экономика
Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.
Известия 10:33
Технологии
Названы самые опасные приложения для операционной системы Android
Многие из опасных приложений имеют низкий рейтинг, а в отзывах в популярном магазине для Android-устройств можно встретить жалобы пользователей на назойливую рекламу, от которой невозможно избавиться.
Smolnarod.ru 09:34
Футбол
Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Soccer.ru 24 июня в 18:41
Шоу-бизнес
16-летняя звезда TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством
Молодая талантливая актриса из Индии Сия Каккар, которая получила широкую известность в мире благодаря роликам, снятым для популярной среди молодежи социальной сети TikTok, покончила с собой.
Bimru.ru 05:15
Футбол
РПЛ: все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные
Футболисты московского "Динамо" находились в последние дни на изоляции на своей базе в Новогорске и ежедневно сдавали тесты на коронавирус, которые были отрицательными, Роспотребнадзор должен до конца дня отправить в клуб новое предписание, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
РИА Новости 11:12
Общество
В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России
О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Народные новости 07:22
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за три изменения в регламенте
Клубы российской Премьер-лиги проголосовали за три изменения в регламенте, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 10:16
Общество
Лукашенко связал рост цен на жилье в Минске с москвичами
Москвичи активно покупают жилье в Минске и других городах Белоруссии, из-за чего цены на квартиры в них растут.
Rambler News Service 05:05
Игры
Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
CyberSport.ru 08:19