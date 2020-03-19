Энергетика
Российская газетаРоссийская нефть упала ниже 19 долларов за баррель
Российская нефть подешевела на фоне падения цены североморского маркерного сорта Brent, к которому она торгуется с дисконтом 3-4 доллара. 18 марта котировки Brent падали до 24,5 долларов за баррель.
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Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
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Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
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Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk признал, что полуостров потерян для Украины.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
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Экономика
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Общество
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Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
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Энергетика
Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Происшествия
Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку
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Армия и оружие
Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
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Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 5.3 может стать потенциальным хитом
Вместе с субфлагманским смартфоном Nokia 8.3 5G финская компания HMD Global представила и бюджетный Nokia 5.3.
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Группа Little Big назвала отмену «Евровидения» правильным решением
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Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах
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Свитки Мертвого моря оказались подделкой
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
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