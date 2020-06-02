с чего всё началось

Российская нефть Urals установила рекорд, достигнув максимальной с 1990 года премии к эталонной смеси Brent. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 617

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 1K

Общество Росстат назначил новое фиксированное время публикации статистики Росстат, который в мае этого года на фоне "удаленки" отошел от многолетней традиции обнародовать статистику в 16:00 мск и сдвинул раскрытие на более поздний период, ввел новую фиксированную временную отметку для публикаций.

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 174

Наука Ученые выяснили, как животные испытывают стресс Эксперты использовали тепловизионную технологию для того, чтобы понять, как животные испытывают стресс.

Политика Трамп призвал Нью-Йорк вводить Нацгвардию Президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию для пресечения массовых беспорядков. 3

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 3

Политика В России 1 июля объявят выходным днём В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию. 566

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2,1K

Происшествия В Самаре вылечили младенца с коронавирусом В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом. 8

Происшествия Гендиректор «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» попал в международный розыск Топ-менеджер обвиняется в растрате более 1 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, Хомяков объявлен в международный розыск.

Политика Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.