Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийская нефть установила рекорд

Российская нефть Urals установила рекорд, достигнув максимальной с 1990 года премии к эталонной смеси Brent. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media.
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«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении
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