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Российская нефтяная компания решила уйти из европейской страны

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Российская нефтяная компания «Лукойл» решила уйти из газовой отрасли Румынии, продав проект по добыче газа в этой европейской стране, пишет издание G4media.ro со ссылкой на главу компании Romgaz, выступающей партнером «Лукойла», Адриана-Константину Волинтиру.В источнике
С чего всё началось
Нефтекомпания уведомила своего партнера о желании найти потенциальных покупателей на свою долю, сообщил CEO Romgaz Адриан-Константин Волинтиру изданию G4media.ro
.
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