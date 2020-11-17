Шойгу анонсировал запуск до 20 ракет «Ангара» в год с космодрома Плесецк

«Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса «Ангара» позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе», — приводит «РИА Новости» слова Шойгу.