с чего всё началось

Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева. Светлая ей память! Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли.

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате» Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Фигурное катание Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Здоровье Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Политика Автор оценил предложение Путина убрать из Конституции РФ спорное слово Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.

Общество В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.

Политика Путин уволил главу УВД на московском метрополитене Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

Общество Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.

Происшествия Против экс-главы завода «Рычал-Су» возбудили дело за неуплату налогов Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 170 млн рублей против бывшего генерального директора ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су» в Дагестане.