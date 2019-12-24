с чего всё началось

Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева. Светлая ей память! Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли.

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.

Политика МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Политика Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

Политика В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.

Политика Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Кино Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере! Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.

Общество Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.

Происшествия В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.

Общество Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Биатлон Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).