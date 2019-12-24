Происшествия
Российская газетаРоссийская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева. Светлая ей память! Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли.
— Юрий Богданов, российский журналистВзгляд.ру вчера в 13:03
с чего всё началось
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - написал профессор на своей странице в Facebook.РЕН ТВ02:22
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Венгрия пока не выдала тело: Российская пианистка умерла, приняв душ в Будапеште
Царьградвчера в 11:17
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