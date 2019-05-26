Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
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с чего всё началось

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью - таким правом сейчас наделены только представители органов опеки.
Интерфаксвчера в 10:05

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В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

РБКвчера в 20:16

МВД хочет получить право изымать детей из семьи

Коммерсантъвчера в 12:56

В МВД хотят получить право временно изымать детей из семьи

РИА Новостивчера в 10:36

В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

Известиявчера в 11:09

Полиция хочет получить полномочия по изъятию детей из семьи

Росбалтвчера в 10:31

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

Вести.Ruвчера в 10:07

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Интерфаксвчера в 10:05
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Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБК вчера в 17:19
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Происшествия

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:57
Политика

Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
РЕН ТВ 01:42
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 01:13
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Общество

В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
Lenta.ru 01:02
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:34
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Здоровье

Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
РБК 00:00
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Происшествия

В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника

Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
РИА Новости 01:18
Политика

В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ

В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
REGNUM 00:56
Интернет

Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть

Как сообщает британская компания Comparitech, в сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена и телефоны.
Lenta.ru 02:10
Политика

Путин встретится с Лукашенко и примет участие в двух саммитах

ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС вчера в 08:05
Общество

Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод

"Очень большие сбросы загрязненных – преимущественно производственных – сточных вод в последние годы имели место также с территории в Кировске (Мурманская область), Коряжме и Новодвинске (Архангельская область), Усть-Илимске (Иркутская область), Тольятти (Самарская область) и некоторых других городов", - говорится в докладе.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика

В режиме умеренного предновогоднего ралли

Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Finam.Ru 01:20
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:24
Армия и оружие

Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29

Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
Политическая Экспертиза вчера в 23:45
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