Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruВ России было возбуждено более тысячи дел за нарушения карантина

В России сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено более 1 000 административных дел в отношении граждан, которые нарушают введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

RT на русском15:34

Более 1,2 тыс. протоколов составлено на нарушителей карантина в РФ

Известия15:53

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

Lenta.ru15:47

МВД сообщило о 1250 протоколах за нарушения карантина

РИА Новости16:05

В России выписали штрафы 1250 нарушителям карантина

Комсомольская правда16:25

Полиция привлекла к ответственности 1250 человек, нарушивших карантин

ТАСС15:22

МВД составило 1250 протоколов за нарушение карантина

Газета.Ru17:00
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Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск вчера в 22:45
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Прецедент-Новосибирск 02:29
Общество

Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя

Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:26
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Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
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Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Происшествия

В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»

Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Коммерсантъ 08:31
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
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Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей

Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
Super.ru 14:08
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

РИА Новости 14:58
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Вечерняя Москва вчера в 03:51
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
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Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую

Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Metaratings 14:48
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
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«Адмирал» не выступит в следующем сезоне КХЛ, а «Луч» не сыграет в ФНЛ

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Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
НГС24 21:30
Здоровье

В больнице в Коми прокомментировали заражение 53 человек коронавирусом

В Эжвинской городской больнице в Коми прокомментировали ситуацию с массовым заражением людей коронавирусом.
РИА Новости 10:54
Общество

Парень опубликовал фото своего отца с разницей в 15 лет. Правда, пользователей заинтересовал вовсе не мужчина, а другие детали

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Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
Кино

Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены

Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
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В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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