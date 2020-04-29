Экономика
ВедомостиРоссийская промышленность погрузилась в депрессию
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
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Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
Здоровье
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек
Kursk.com вчера в 06:28
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Здоровье
Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
Экономика
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Авто
Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed в Россию
Компания Kia поведала о том, что собирается расширить линейку кроссоверов в нашей стране летом 2020 года.
SpeedMe вчера в 13:27
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Гаджеты
Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса
Astera вчера в 18:17
Экономика
Bloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире
Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.
Evo-rus.com 28 апреля в 10:18
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия 28 апреля в 23:09
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 16:37
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК вчера в 10:03
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM вчера в 03:37
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43