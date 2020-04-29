Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийская промышленность погрузилась в депрессию

В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
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Экономисты заявили о влиянии «холодного дыхания кризиса» на промышленность

Профиль02:42

Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

РБК00:27

Российская промышленность ощутила «холодное дыхание кризиса»

Росбалт02:35

Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Новый День02:35

Российская промышленность погрузилась в депрессию

Ведомостивчера в 17:30
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Общество

Рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов

Росрыболовство предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов.
Коммерсантъ 02:10
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
1,2K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС вчера в 09:01
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Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
Planet Today 02:49
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Политика

Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
Российская газета 02:02
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Общество

Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион

На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
КП - Барнаул 01:10
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Lenta.ru 02:56
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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Шоу-бизнес

Галкин показал, чем его кормит Пугачева

Кстати, Лизу и Гарри знаменитая мама тоже приобщает к процессу.
Wday.ru 00:41
4
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

РИА Новости вчера в 21:51
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Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

Норвегия поднимала истребители F-16 для сопровождения российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в небе над Баренцевым и Норвежским морями.
Известия 28 апреля в 09:18
106
Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
4
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
373
Общество

Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive

Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 28 апреля в 21:25
25
Общество

На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
4
Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord вчера в 10:45
57
Технологии

В WhatsApp появилась новая полезная функция

Новую и долгожданную функцию удалось запустить в мессенджере WhatsApp благодаря стараниям разработчиков.
ToDay News Ufa 28 апреля в 14:52
10
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
64
Общество

В России стали меньше осуждать за мелкие взятки

В 2019 г. в России впервые осудили больше людей за дачу крупных взяток, чем мелких, пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.
Ведомости 02:27
89
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
281
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
107
Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
5
Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
8
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Здоровье

В Амурской области за сутки плюс 10 заболевших коронавирусом

В Амурской области за сутки добавилось 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
АСН24 02:02
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