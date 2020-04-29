Экономика
ВедомостиРоссийская промышленность погрузилась в депрессию
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
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Общество
Рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов
Росрыболовство предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов.
Коммерсантъ 02:10
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
ТАСС вчера в 09:01
Здоровье
Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
Planet Today 02:49
Политика
Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС
Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
Российская газета 02:02
Общество
Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион
На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
КП - Барнаул 01:10
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем его кормит Пугачева
Кстати, Лизу и Гарри знаменитая мама тоже приобщает к процессу.
Wday.ru 00:41
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
РИА Новости вчера в 21:51
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями
Норвегия поднимала истребители F-16 для сопровождения российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в небе над Баренцевым и Норвежским морями.
Известия 28 апреля в 09:18
Общество
Минфин разрешит пивоварам производить антисептики
Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 28 апреля в 21:25
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord вчера в 10:45
Технологии
В WhatsApp появилась новая полезная функция
Новую и долгожданную функцию удалось запустить в мессенджере WhatsApp благодаря стараниям разработчиков.
ToDay News Ufa 28 апреля в 14:52
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
В России стали меньше осуждать за мелкие взятки
В 2019 г. в России впервые осудили больше людей за дачу крупных взяток, чем мелких, пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.
Ведомости 02:27
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Здоровье
В Амурской области за сутки плюс 10 заболевших коронавирусом
В Амурской области за сутки добавилось 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
АСН24 02:02