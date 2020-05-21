За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.

Российская промышленность упала на 6,6% в апреле

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