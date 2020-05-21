Коронавирус
ВедомостиРоссийская промышленность упала на 6,6% в апреле
За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
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Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Здоровье
Секрет похудения Петра Порошенко раскрыт
Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет экс-президента Украины Петра Порошенко, информация размещена на сайте издания.
Live24 12:29
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:20
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Розыгрыш чемпионата России планируется возобновить 21 июня.
BFM.ru 13:49
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол
Оливье Жиру решил остаться в «Челси»
Вести.Ru вчера в 13:52
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса 06:53
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости 10:29
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52