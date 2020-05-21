Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссийская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

По итогам нерабочего апреля российская промышленность упала на 6,6% по сравнению с прошлым годом.
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Падение до 92,5%: какие производства сильнее всего упали в нерабочий апрель

Forbesвчера в 17:48

Промпроизводство в России в апреле снизилось на 6,6%, лучше прогноза

Коммерсантъвчера в 15:38

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

РБКвчера в 14:00

Российская промышленность упала на 6,6% в апреле

Ведомостивчера в 14:39

Промышленное производство в России в апреле сократилось на 6,6%

REGNUMвчера в 14:37

Росстат оценил снижение промпроизводства в апреле

Rambler News Serviceвчера в 14:06

Промышленность России в «нерабочем» апреле упала почти на 7%

Интерфаксвчера в 15:17
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

В домах Подмосковья на несколько дней включат отопление

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил возобновить подачу отопления в дома и на социальные объекты.
Чехов Вид 05:08
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

РИА Новости 02:10
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Кино

Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»

Подписчики Netflix обнаружили, что из находящегося на потоковом сервисе фильма «Назад в будущее 2» был вырезан целый кусок, содержание которого, по всей видимости, сочли непристойным.
Киноафиша России 20 мая в 06:02
Общество

В России отказались от шахматной рассадки в самолетах

Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.
РИА Новости 04:21
Кино

Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой

RT на русском вчера в 04:37
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Экономика

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Происшествия

Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате

К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
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Игры

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Civilization VI

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Смартфон Redmi 10X получит систему оптической стабилизации

Ранее Redmi подтвердила наличие в смартфоне новейшей платформы MediaTek Dimensity 820, слотов для двух SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и AMOLED-дисплея.
Megaobzor.com 05:31
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
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Здоровье

На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2

Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:01
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Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Здоровье

В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.
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Общество

С акцией протеста предпринимателей разбирается прокуратура Курска

Как заявил замглавы Курска Эдуард Кудрявцев, за апрель тем, кто торгует на Центральном рынке, аренду начислять не будут.
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Здоровье

Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
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Apple выпустила обновление iOS 13.5

Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
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Происшествия

В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина

Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
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Экономика

Глава Минэкономразвития дал прогноз по восстановлению экономики РФ

Москва, 22 мая 2020, 09:28 — REGNUM Докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года.
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Неймар попал на обложку российского GQ с русско-американской моделью

Героями номера стали форвард «ПСЖ» Неймар и русско-американская модель Наталья Барулич, а темой номера стала защита и поддержка своих близких в условиях пандемии коронавируса.
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В Саратовской области от коронавируса скончались две долгожительницы

В Саратовской области за сутки выявили 84 новых случая коронавируса, выписали 60 пациентов, скончались два человека, сообщил на брифинге в региональном минздраве первый замминистра Станислав Шувалов.
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Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
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Общество

В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса

В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.
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Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
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В Новосибирской области за сутки выявили 79 пациентов с коронавирусом

В Новосибирской области за сутки выявили 79 новых пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
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