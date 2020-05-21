По итогам нерабочего апреля российская промышленность упала на 6,6% по сравнению с прошлым годом.

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

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