Экономика
Деловое.ТВРоссийская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%
По итогам нерабочего апреля российская промышленность упала на 6,6% по сравнению с прошлым годом.
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
В домах Подмосковья на несколько дней включат отопление
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил возобновить подачу отопления в дома и на социальные объекты.
Чехов Вид 05:08
Происшествия
В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
Кино
Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»
Подписчики Netflix обнаружили, что из находящегося на потоковом сервисе фильма «Назад в будущее 2» был вырезан целый кусок, содержание которого, по всей видимости, сочли непристойным.
Киноафиша России 20 мая в 06:02
Общество
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.
РИА Новости 04:21
Кино
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
RT на русском вчера в 04:37
Экономика
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате
К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
SM News 05:40
Игры
В Epic Games Store можно бесплатно забрать Civilization VI
Чемпионат вчера в 11:08
Гаджеты
Смартфон Redmi 10X получит систему оптической стабилизации
Ранее Redmi подтвердила наличие в смартфоне новейшей платформы MediaTek Dimensity 820, слотов для двух SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и AMOLED-дисплея.
Megaobzor.com 05:31
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2
Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:01
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Здоровье
В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 05:05
Общество
С акцией протеста предпринимателей разбирается прокуратура Курска
Как заявил замглавы Курска Эдуард Кудрявцев, за апрель тем, кто торгует на Центральном рынке, аренду начислять не будут.
46ТВ 05:06
Здоровье
Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices вчера в 09:51
Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Экономика
Глава Минэкономразвития дал прогноз по восстановлению экономики РФ
Москва, 22 мая 2020, 09:28 — REGNUM Докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года.
REGNUM 02:28
Футбол
Неймар попал на обложку российского GQ с русско-американской моделью
Героями номера стали форвард «ПСЖ» Неймар и русско-американская модель Наталья Барулич, а темой номера стала защита и поддержка своих близких в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings 20 мая в 17:28
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались две долгожительницы
В Саратовской области за сутки выявили 84 новых случая коронавируса, выписали 60 пациентов, скончались два человека, сообщил на брифинге в региональном минздраве первый замминистра Станислав Шувалов.
FreeNews-Volga 05:20
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
Общество
В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса
В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.
RT на русском 03:59
Экономика
Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%
Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 79 пациентов с коронавирусом
В Новосибирской области за сутки выявили 79 новых пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:20