Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Падение по сравнению с мартом составило 9,2%.

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

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