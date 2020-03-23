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Газета.RuГазета.Ru
Российская пшеница обогнала нефть в цене
Телеканал 360°
  • Телеканал 360°1:21
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По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть. Согласно приведенным данным, нефть марки Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) к четвергу, 19 марта, стоила 12,85 тыс. руб. за тонну.В источнике
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С чего всё начиналось
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Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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В России цены на пшеницу превысили стоимость нефти

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

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URA.Ru 01:21
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