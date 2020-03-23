Российская пшеница обогнала нефть в цене

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть. Согласно приведенным данным, нефть марки Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) к четвергу, 19 марта, стоила 12,85 тыс. руб. за тонну.