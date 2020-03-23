Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссийская пшеница стала дороже нефти

Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Вести.Ru03:28

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

Россия временно запретила экспорт круп

Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 10:26
Авто

Правительства разных стран просят автозаводы помочь с выпуском медицинской продукции

Правительства стран пытаются привлечь автомобильных производителей к производству масок и аппаратов ИВЛ.
Car.ru 12:32
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Экономика

Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты

«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
ГЛАС.RU 08:18
Общество

СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе

Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом.
Вести.Ru 10:34
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:21
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию

OvideO.ru вчера в 10:56
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Футбол

Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Metaratings 12:38
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Общество

В России контактных по коронавирусу начнут отслеживать по телефонам

Минкомсвязи России начнут отслеживать по сотовым телефонам тех, кто контактировал с больными коронавирусом.
Kazanfirst.ru 05:56
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли. Об этом сообщает интернет-издание "Российская газета".
Evo-rus.com вчера в 14:39
Энергетика

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Мойка78 02:17
Общество

В газете «Ведомости» сменится главный редактор

Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.
Эхо Москвы 12:00
Общество

В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса

Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:19
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ 10:02
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости 05:07
Культура

Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию

Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Вести Крым 09:00
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