Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.

с чего всё началось

Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

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