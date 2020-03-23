Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссийская пшеница стала дороже нефти

Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Читать в источнике
Комментировать229
с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Вести.Ru03:28

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Авто

Автомобили Kia подорожали в России

32CARS.ru вчера в 03:07
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Врач клуба РПЛ: официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов высказался о пандемии коронавируса.
Чемпионат 05:55
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:40
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Энергетика

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 10:20
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Экономика

Калининградский ритейл: в Россию запретили ввозить самую дешевую курицу

Новый Калининград В калининградские супермаркеты перестала поступать самая дешевая курица, которая продавалась по 119 руб. за кг.
Новый Калининград.Ru 07:40
Общество

В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек

Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Красная весна 21 марта в 13:05
Общество

В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
РЕН ТВ 11:52
Игры

Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным

Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Faktom 12:16
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Музыка

Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»

Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Народные новости 10:31
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли. Об этом сообщает интернет-издание "Российская газета".
Evo-rus.com вчера в 14:39
Игры

Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике

Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Городской портал Новый Нижний 12:00
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 10:01
Экономика

НОВАТЭК выплатит рекордные дивиденды в размере ₽32,33 на акцию

В октябре НОВАТЭК уже выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года в размере ₽14,23 на каждую акцию.
РБК 05:20
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Политика

National Interest: украинские Т-80 превосходят российские

Американское издание National Interest рассказало, в чем украинские танки Т-80 превосходят российские аналоги.
Ruposters.ru 06:10
Энергетика

Цены на газ в Европе рекордно упали

Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
Lenta.ru 05:19
Общество

Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
РИА Новости 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное