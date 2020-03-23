Коронавирус

Ruposters.ruRuposters.ruРоссийская пшеница стала дороже нефти

Пшеница росла в цене на фоне общего падения рынков в последнее время и даже опередила нефть. Так, тонна российской марки Urals на средиземноморском рынке 19 марта составляла 12,85 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24

Падение цен на нефть помогло другому российскому продукту

URA.Ru01:21

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Минюст разработал закон об ответственности за нарушение карантина

Документ подготовлен во исполнение перечня поручений правительства от 15 марта.
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Москва 24 вчера в 18:54
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Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
REGNUM 08:25
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

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СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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Экономика

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Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
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Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

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В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию

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ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
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СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

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Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
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Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

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Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
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