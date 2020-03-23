Коронавирус
Ruposters.ruРоссийская пшеница стала дороже нефти
Пшеница росла в цене на фоне общего падения рынков в последнее время и даже опередила нефть. Так, тонна российской марки Urals на средиземноморском рынке 19 марта составляла 12,85 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.Коммерсантъвчера в 18:24
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