Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.

с чего всё началось

Пшеница росла в цене на фоне общего падения рынков в последнее время и даже опередила нефть. Так, тонна российской марки Urals на средиземноморском рынке 19 марта составляла 12,85 тыс. рублей.

Экономика Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.

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