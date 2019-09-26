Команда "Краснодар" продолжила серию поражений, на этот раз уступив победу "Нижнему Новгороду" — 0:1. Спортсмены из "Шинника" встретились в Ярославле с "Сочи". Без серии пенальти и в этот раз не обошлось, которой представитель РПЛ уступил.

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Политика Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

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Политика В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.

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