Футбол

УтроNewsУтроNewsРоссийская пятерка выбыла из Кубка России

Балтика — Локомотив
1 – 1
4 : 1 по пенальти
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
31′
Эдер
Ян Казаев
75′
П
Команда "Краснодара" продолжила серию поражений, на этот раз уступив победу "Нижнему Новгороду" — 0:1. Спортсмены "Шинник" встретились в Ярославле с "Сочи". Без серии пенальти и в этот раз не обошлось, которой представитель РПЛ уступил.
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