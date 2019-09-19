Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.

с чего всё началось

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин завил, что Россия собирает данные об атаках беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ведомство выясняет, кто мог организовать их.

Российская разведка собирает данные об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

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