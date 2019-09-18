Политика

RT на русскомRT на русскомРоссийская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СВР Сергея Нарышкина.
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с чего всё началось

Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.
ТАСС15:19

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Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

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Российская разведка занялась поиском виновных в атаке на Саудовскую Аравию

Lenta.ru15:26

Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

ТАСС15:19

СВР собирает данные об атаке на саудовские нефтяные объекты

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РБК16:04

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РЕН ТВ15:04

Глава СВР отреагировал на данные об атаке иранских дронов на саудовские НПЗ

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