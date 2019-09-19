Политика

RT на русскомRT на русскомРоссийская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СВР Сергея Нарышкина.
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с чего всё началось

Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.
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Бабье лето закончилось на Сахалине

Как сообщают в Сахалинском УГМС, в субботу циклон уйдёт за Камчатку, на Сахалин сместится поле повышенного давления.
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Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»

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Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован

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Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
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Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим

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Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев

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