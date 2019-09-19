Политика
RT на русскомРоссийская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СВР Сергея Нарышкина.
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с чего всё началось
Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.ТАСС15:19
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У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
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Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
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Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Общество
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Как сообщают в Сахалинском УГМС, в субботу циклон уйдёт за Камчатку, на Сахалин сместится поле повышенного давления.
АСТВ 23:15
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МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
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Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
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Кинокомпания Disney планирует перезапустить экранизацию серии игр Assassin’s Creed.
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Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев
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