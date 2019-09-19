Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.

с чего всё началось

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СВР Сергея Нарышкина.

Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

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