Политика

ТАССТАССРоссийская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября.
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с чего всё началось

Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.
ТАСС15:19

Подробнее о событии

Российская разведка начала сбор данных об атаке на объекты Saudi Aramco

РБК16:04

Российская разведка занялась поиском виновных в атаке на Саудовскую Аравию

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Московский Комсомолец15:16

Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

RT на русском15:10

СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии

РЕН ТВ15:04

Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco

ТАСС15:19
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Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
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Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура

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