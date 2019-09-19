Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.

с чего всё началось

Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, без наличия твердых доказательств говорить о причастности Тегерана нельзя. Россия собирает данные, но выводы пока не делает. Напомним, что нападение на два завода произошло 14 сентября, атаку совершили беспилотники.

Российская разведка собирает данные об атаке на саудовские НПЗ

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