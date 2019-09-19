Политика
RuNews24.ruРоссийская разведка собирает данные об атаке на саудовские НПЗ
Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, без наличия твердых доказательств говорить о причастности Тегерана нельзя. Россия собирает данные, но выводы пока не делает. Напомним, что нападение на два завода произошло 14 сентября, атаку совершили беспилотники.
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с чего всё началось
Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.ТАССвчера в 15:19
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Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 05:20
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10
«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.
RT на русском вчера в 17:32
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru вчера в 20:21
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru вчера в 02:33
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Политика
Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.
РБК вчера в 20:40
Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды».
Коммерсантъ вчера в 12:12
Культура
Хидэо Кодзима приедет на «ИгроМир 2019» в Москве
CyberSport.ru вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Наука
Физики построили микроволновый диод
Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 вчера в 10:17
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
В сирийском Дамаске прогремело два взрыва
Новостной фронт вчера в 14:25
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Футбол
Принтан: «Такие результаты не могут привести к оптимизму»
Главный тренер «Сент-Этьена» Гислен Принтан остался недоволен матчем своей команды против «Гента».
Евро-футбол.ру вчера в 19:36
Политика
Кремль отреагировал на отказ Киева утверждать «формулу Штайнмайера»
В Кремле отреагировали на неожиданный отказ украинской стороны подписывать в Минске ранее согласованный документ об утверждении «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Евразия Daily вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Космос
Земля под угрозой: у Нибиру появились планеты-двойники
В космосе появилось еще несколько планет, угрожающих Земле. Астрономам удалось заметить 4 двойника Нибиру за Плутоном.
Утро.ru вчера в 23:16