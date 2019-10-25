Футбол
МоссоветСборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
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Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду
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Футбол
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В России отмечают День спецназа
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