Футбол

МоссоветМоссоветСборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Гандболисты сборной России обыграли команду Испании в товарищеском матче

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Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

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Сборная Молдовы - на 175 месте в рейтинге ФИФА

КП - Молдова10:22
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