Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Подъем сборной России в рейтинге обусловлен победами над сборными Шотландии и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

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