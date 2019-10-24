Футбол
Российская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 19:40
Шоу-бизнес
Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива
Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Баскетбол
«Химки» победили «Баварию» в Евролиге
Интерфакс-Спорт 16:34
Наука
Жирная кислота спасла мышей от микроцефалии
Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
N+1 07:49
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Здоровье
Врач рассказал, как не допустить сонного паралича
Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о мерах профилактики сонного паралича, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 10:21
Общество
У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
It`s My City 10:35
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Хоккей
Панарин забил в победном матче «Рейнджерс» против «Баффало»
Sportbox.RU 21:27
Армия и оружие
США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год
Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.
Известия 20:04
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо вчера в 03:29
Армия и оружие
Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных Сил РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач.
ТК Звезда 22:00
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
Коммерсантъ 18:44
Происшествия
Российская туристка умерла после операции в Турции
Посольство России в Турции сообщило о смерти 54-летней российской туристки, госпитализированной 8 октября в больницу с курорта в городе Аланья.
Интерфакс 16:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке
Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян. Обо всем девушка рассказала 24 октября.
Gazeta.SPb 17:14
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече 09:02
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Общество
Губернатор Приморья решил отказаться от повышения зарплаты
Глава Приморья Олег Кожемяко решил, что ему не нужно увеличивать зарплату.
ФедералПресс 21:16
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку на фоне скандала
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне обвинений в подкупе избирателей.
RT на русском 20:34
Здоровье
Врачи назвали причины появления камней в почках
Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.
ИА БНК вчера в 06:04
Политика
На выборах президента Боливии побеждает Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес по результатам подсчета 99,81% голосов побеждает в первом туре президентских выборов в Боливии.
REGNUM 18:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Фадеев подчеркнул, что от него никто не уходил. Их с Наргиз контракт действовал ещё два года.
Ореанда-Новости 14:30
Политика
Посол РФ в США оценил планы конгресса признать «Азов» террористами
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил журналистам РИА Новости, что запрос американских конгрессменов к госсекретарю Майку Помпео по поводу включения украинского батальона «Азов» (в России против него возбуждено уголовное дело) в список «иностранных террористических организаций», свидетельствует об осознании ими существующей угрозы.
Страна Советов on-line 02:20
Энергетика
В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину
С учетом контрактных обязательств "Газпрома" по поставкам газа России "придется" в 2020 году прокачивать "голубое топливо" через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
РИА Новости 21:45
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.
РБК 15:18