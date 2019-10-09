Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова примут соперника в «Лужниках» (Москва). Их встреча состоится сегодня, 10 октября и стартует в 21.45 по московскому времени.

Черданцев дал прогноз на матч сборных России и Шотландии

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