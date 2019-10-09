Футбол
ProstoProSportЧерданцев дал прогноз на матч сборных России и Шотландии
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
Фернандес
Семенов
Джикия
Жирков
Ионов
Оздоев
Головин
Ахметов
Черышев
Дзюба
Маршалл
О’Доннелл
Палмер
Малгрю
Робертсон
Форрест
Макгрегор
Маклин
Макгинн
Фрейзер
Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова примут соперника в «Лужниках» (Москва). Их встреча состоится сегодня, 10 октября и стартует в 21.45 по московскому времени.
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