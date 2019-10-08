Футбол

Вести.RuВести.RuСборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

Россия — Шотландия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
  
Фернандес
  
Семенов
  
Джикия
  
Жирков
  
Ионов
  
Оздоев
  
Головин
  
Ахметов
  
Черышев
  
Дзюба
  
Маршалл
  
О’Доннелл
  
Палмер
  
Малгрю
  
Робертсон
  
Форрест
  
Макгрегор
  
Маклин
  
Макгинн
  
Фрейзер
  
Shankland
  
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты. Защитник Марио Фернандес, полузащитники Далер Кузяев и Дмитрий Баринов во вторник работали по индивидуальной программе.
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