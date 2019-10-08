В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты. Защитник Марио Фернандес, полузащитники Далер Кузяев и Дмитрий Баринов во вторник работали по индивидуальной программе.

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Политика Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими» Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".

Футбол Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом Чех завершил футбольную карьеру в конце прошлого сезона. Настоящей звездой он стал в Англии, где выступал за "Челси" и "Арсенал".

Происшествия В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.

Армия и оружие Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Политика На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали более 300 журналистов Более 300 журналистов получили аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Финансы Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Энергетика В США пообещали падение цен на нефть Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае Российский теннис Даниил Медведев в третьем круге на турнире в Шанхае оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила.

Здоровье Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".

Происшествия Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Здоровье Каждый пятый россиянин страдает депрессией Иными словами, каждый пятый житель земли страдает теми или иными расстройствами настроения.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Армия и оружие Дональд Трамп о помощи курдам: они не помогли нам в Нормандии Объяснение своего решения не помогать курдам во время военной операции Турции дал президент США Дональд Трамп, сообщает 9 октября издание The Washington Post.

Культура Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».

Политика Дания установит пограничный контроль со Швецией В ноябре Дания установит временный пограничный контроль на границе со Швецией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Происшествия В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.