Общество
Lenta.ruРоссийская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Как пишет издание, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик в четвертом.
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с чего всё началось
В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников. Дети учатся в разных школах (она - в 7 классе, он - в 4-м).КП - Красноярсквчера в 23:44
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