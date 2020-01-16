В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников. Дети учатся в разных школах (она - в 7 классе, он - в 4-м).

с чего всё началось

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Как пишет издание, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик в четвертом.

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