Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Как пишет издание, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик в четвертом.
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В Красноярском крае девочка забеременела от 10-летнего мальчика

В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников. Дети учатся в разных школах (она - в 7 классе, он - в 4-м).
КП - Красноярсквчера в 23:44

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Семья девочки, забеременевшей от 10-летнего мальчика, решила сохранить ребенка

КП - Красноярск01:01

В Красноярском крае семиклассница забеременела от 10-летнего друга

ТВК04:14

СМИ: В Красноярском крае семиклассница забеременела от четвероклассника

НГС2405:20

В Красноярске школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Московский Комсомолец04:41

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

Lenta.ru03:01

В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика

РЕН ТВ02:21

Красноярская школьница забеременела от 10-летки и решила сохранить ребенка

Телеканал 360°04:51
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Политика

Турчак: Медведев останется председателем «Единой России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак после заседания думской фракции.
Коммерсантъ 02:23
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Политика

Мишустин раскрыл свои задачи на посту премьера

Михаил Мишустин на посту премьер-министра России собирается работать в тесном сотрудничестве с Государственной думой.
DixiNews 04:24
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка

Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
RT на русском 05:13
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной.
Известия 02:15
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Кино

Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»

Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Политическая Экспертиза вчера в 08:20
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил ТАСС о планах провести 16 января установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом.
ТАСС вчера в 16:20
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Происшествия

В Озерках прохожие нашли труп молодого мужчины на дереве

Вечером 15 января в Выборгском районе Петербурга местные жители заметили труп молодого человека, висящий на дереве.
АБН 05:20
Экономика

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
RT на русском 04:07
Космос

Ученые обнаружили «непредвиденный» всплеск гравитационных волн

Ученые заявили об обнаружении "неизвестного или непредвиденного" всплеска гравитационных волн, произошедшего глубоко в космосе, сообщает Independent.
РЕН ТВ 14 января в 21:58
Экономика

Кредитными продуктами пользуется каждый третий житель РФ

Каждый третий житель России (33%) пользуется кредитными продуктами (кредит в банке, кредитная карта, займ в МФО), показал опрос национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
REGNUM 04:15
Происшествия

Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео

В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта.
Lenta.ru 04:33
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Происшествия

Такси с двумя девушками рухнуло с моста в реку в Челябинске

Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя протаранила бетонное ограждение и снесла электроопору на мосту, после чего рухнула в реку Миасс.
Вести.Ru 05:08
Общество

Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
RT на русском 05:17
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Политика

МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
RT на русском 03:38
Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Шоу-бизнес

Как британцы обижали Меган Маркл и превозносили Кейт Миддлтон

Война принца Гарри и Меган Маркл с британской прессой привела к тому, что герцоги решили существенно ограничить доступ журналистов к их жизни, о чем проинформировали общественность на своем новом сайте, созданном для их "финансово независимой" семьи.
Газета.Ru 03:31
Авто

Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4

Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Дни24 04:58
Кино

Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Ревизор.ру 14 января в 23:25
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