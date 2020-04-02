Коронавирус
Lenta.ruРоссийская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне. Ведомство обложило поставку налогом и сбором, которые в совокупности составляют 30 процентов от стоимости груза или более 300 тысяч долларов, сообщает Znak.
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Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.Znak.com07:23
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Общество
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Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.