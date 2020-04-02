Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.

с чего всё началось

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне. Ведомство обложило поставку налогом и сбором, которые в совокупности составляют 30 процентов от стоимости груза или более 300 тысяч долларов, сообщает Znak.

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

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