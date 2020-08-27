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Интерфакс
Интерфакс

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 27 августа

Интерфакс14:15
Газета.Ru

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Газета.Ru08:28
Lenta.ru

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Lenta.ru09:16
Ведомости

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Ведомости09:03
ТАСС

Поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения начались в рамках третьего этапа испытаний

ТАСС08:49
Известия

Поставки вакцины «Спутник V» в больницы начались в рамках испытаний

Известия09:41
РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

РИА Новости10:41

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса
Саминвестор07:06
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 112:11
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Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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СК отказался возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки Френкеля

Следственный комитет (СК) не увидел повода для возбуждения уголовного дела по факту сломанной руки корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля во время голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге.
МР7.ру13:28

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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