Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Что произошло за день: четверг, 27 августа

Интерфакс14:15

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Газета.Ru08:28

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Lenta.ru09:16

Поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения начались в рамках третьего этапа испытаний

ТАСС08:49

Поставки вакцины «Спутник V» в больницы начались в рамках испытаний

Известия09:41

Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

РИА Новости10:41

Мурашко: начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения

Комсомольская правда09:30
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