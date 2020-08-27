Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

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