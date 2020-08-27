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Православие и Мир
Православие и Мир

Первая российская вакцина от коронавируса начала поступать в больницы

Российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи начинает поступать в больницы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Поставки начались в рамках третьей фазы исследования, сообщает РИА Новости.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 27 августа

Интерфаксвчера в 14:15
РБК

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

РБКвчера в 12:10
Известия

Поставки вакцины «Спутник V» в больницы начались в рамках испытаний

Известиявчера в 09:41
РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

РИА Новостивчера в 10:41
ТАСС

Поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения начались в рамках третьего этапа испытаний

ТАССвчера в 08:49
RT на русском

В России начались поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения

RT на русскомвчера в 10:54
ИА Красная Весна

«Достойное оружие». Мурашко оценил российскую вакцину от коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 08:54

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Украина досрочно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Правительство Украины решило досрочно закрыть границу для въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, запретив им посещение страны с 28 августа, а не с 29, как было решено в среду на заседании кабинета министров.
ТАССвчера в 15:24
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Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфоросвчера в 09:26
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова боится потерять Авербуха

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова боится потерять Авербуха Молодая актриса, которая обычно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, продемонстрировала в своем сториз наличие любимого бойфренда.
Экспресс газетавчера в 15:09
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Уточняется, что необходимость отправки космонавтов только из России связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилётом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения большого количества работ, в том числе выходов в открытое космическое пространство для ввода его в эксплуатацию.
Life.ru23:13
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