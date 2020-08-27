Первая российская вакцина от коронавируса начала поступать в больницы
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Российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи начинает поступать в больницы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Поставки начались в рамках третьей фазы исследования, сообщает РИА Новости.В источнике
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