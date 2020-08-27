Коронавирус
ИнтерфаксРоссийская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Мурашко: начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения
Комсомольская правда09:30
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Армия и оружие
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости 05:35
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Sony открыла предзаказ на PlayStation 5
Компания Sony запустила сайт, на котором можно будет оформить предварительный заказ на новую игровую консоль PlayStation 5.
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В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
Политика
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК 11:29
Политика
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах.
Ведомости 09:18
Экономика
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru 07:51
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета 09:18
Футбол
Бартомеу готов покинуть «Барселону», чтобы остался Месси
Чемпионат 10:49
Здоровье
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Piter.tv 01:09
Общество
Навальный, возможно, был отравлен в самолете
С каким из веществ контактировал Навальный, по словам эксперта, сейчас сказать нельзя.
Независимая газета вчера в 12:59
Общество
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании (БСК).
Ведомости вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Певица Нюша похвасталась подтянутой грудью после родов
Певица Нюша похвасталась наличием подтянутой груди после рождения дочери Симбы.
Дни24 05:44
Политика
Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»
Президент Владимир Путин проехал по одному из участков трассы за рулём Aurus.
REGNUM 08:57
Общество
В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских
Минск, 27 августа 2020, 18:55 — REGNUM В Минске сегодня, 27 августа, на площади Свободы белорусские правоохранительные органы задержали 13 журналистов, среди которых есть журналисты агентств Reuters, Associated Press, ТАСС.
REGNUM 11:55
Футбол
Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Мяч, забитый в ворота московского ЦСКА нападающим болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, ранее был признан УЕФА самым красивым голом минувшего сезона в Лиге Европы.
Чемпионат 10:28
Политика
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке.
РБК 04:19
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
Создатели фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя опубликовали финальный трейлер картины, премьера ленты состоится в сентябре.
Sibnet Новости 10:55
Общество
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
Здоровье
В Ухте и Усинске отменяют карантин
Согласно документу, на территориях Усинска и Ухты будут отменены ограничительные мероприятия.
Комиинформ 10:51
Политика
Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
News.ru 11:32
Путешествия
Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек
«Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей», — цитирует Догузову ТАСС.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву сняли на свадьбе Юлии Зиминой с бутылкой в руках
Лариса опубликовала в своем instagram фотографию со свадьбой Юлии Зиминой, на которой запечатлена с бутылкой какого-то напитка, не исключено, что алкоголя, в руках.
Bimru.ru 08:49
Футбол
Хавбек «Зенита» Дриусси 27 августа пройдет медицинское обследование
Хавбек петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси пройдет медицинское обследование сегодня, 27 августа.
Газета.Ru 01:16
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Онколог назвал категорию людей, у которых быстро развивается рак
В пример Карасёв привёл случаи, когда у молодых женщин на фоне беременности за несколько месяцев развивается рак яичников или молочных желёз.
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Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа
Как рассказала женщина, в день бракосочетания, когда новоиспеченные супруги сели в такси, ее муж сообщил, что забыл свой паспорт в загсе и ему нужно срочно вернуться.
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Здоровье
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус этим летом сообщили о своем разводе.
Вокруг ТВ вчера в 10:16