Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

РИА Новости10:41

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Интерфакс09:15

Мурашко: начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения

Комсомольская правда09:30

Поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения начались в рамках третьего этапа испытаний

ТАСС08:49

Поставки вакцины «Спутник V» в больницы начались в рамках испытаний

Известия09:41

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Газета.Ru08:28

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Ведомости09:03
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Армия и оружие

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости 05:35
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Технологии

Sony открыла предзаказ на PlayStation 5

Компания Sony запустила сайт, на котором можно будет оформить предварительный заказ на новую игровую консоль PlayStation 5.
Деловое.ТВ 07:01
11
Общество

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
656
Политика

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК 11:29
13
Политика

Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах.
Ведомости 09:18
67
Экономика

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru 07:51
178
Футбол

Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета 09:18
Футбол

Бартомеу готов покинуть «Барселону», чтобы остался Месси

Чемпионат 10:49
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Здоровье

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Piter.tv 01:09
3K
Происшествия

Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами

РИА Новости 10:54
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Общество

Навальный, возможно, был отравлен в самолете

С каким из веществ контактировал Навальный, по словам эксперта, сейчас сказать нельзя.
Независимая газета вчера в 12:59
620
Общество

Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании (БСК).
Ведомости вчера в 10:33
1,8K
Шоу-бизнес

Певица Нюша похвасталась подтянутой грудью после родов

Певица Нюша похвасталась наличием подтянутой груди после рождения дочери Симбы.
Дни24 05:44
1
Политика

Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»

Президент Владимир Путин проехал по одному из участков трассы за рулём Aurus.
REGNUM 08:57
1,3K
Общество

В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских

Минск, 27 августа 2020, 18:55 — REGNUM В Минске сегодня, 27 августа, на площади Свободы белорусские правоохранительные органы задержали 13 журналистов, среди которых есть журналисты агентств Reuters, Associated Press, ТАСС.
REGNUM 11:55
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Футбол

Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Мяч, забитый в ворота московского ЦСКА нападающим болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, ранее был признан УЕФА самым красивым голом минувшего сезона в Лиге Европы.
Чемпионат 10:28
Политика

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке.
РБК 04:19
1,3K
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

Создатели фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя опубликовали финальный трейлер картины, премьера ленты состоится в сентябре.
Sibnet Новости 10:55
9
Общество

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
РИА Новости 02:07
721
Политика

Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию

ТАСС 06:41
101
Здоровье

В Ухте и Усинске отменяют карантин

Согласно документу, на территориях Усинска и Ухты будут отменены ограничительные мероприятия.
Комиинформ 10:51
Политика

Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
News.ru 11:32
334
Шоу-бизнес

Звезда группы «Тату» Юлия Волкова дважды победила рак

Bimru.ru 06:59
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Путешествия

Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек

«Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей», — цитирует Догузову ТАСС.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес

Ларису Гузееву сняли на свадьбе Юлии Зиминой с бутылкой в руках

Лариса опубликовала в своем instagram фотографию со свадьбой Юлии Зиминой, на которой запечатлена с бутылкой какого-то напитка, не исключено, что алкоголя, в руках.
Bimru.ru 08:49
15
Футбол

Хавбек «Зенита» Дриусси 27 августа пройдет медицинское обследование

Хавбек петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси пройдет медицинское обследование сегодня, 27 августа.
Газета.Ru 01:16
Здоровье

Онколог назвал категорию людей, у которых быстро развивается рак

В пример Карасёв привёл случаи, когда у молодых женщин на фоне беременности за несколько месяцев развивается рак яичников или молочных желёз.
News.ru 02:49
17
Происшествия

Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа

Как рассказала женщина, в день бракосочетания, когда новоиспеченные супруги сели в такси, ее муж сообщил, что забыл свой паспорт в загсе и ему нужно срочно вернуться.
Lenta.ru 08:50
15
Здоровье

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 08:44
389
Шоу-бизнес

Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода

Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус этим летом сообщили о своем разводе.
Вокруг ТВ вчера в 10:16
27
Как работают Яндекс.Новости?
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