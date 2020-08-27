Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Армия и оружие Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов. 674

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Общество В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа. 656

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Общество В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских Минск, 27 августа 2020, 18:55 — REGNUM В Минске сегодня, 27 августа, на площади Свободы белорусские правоохранительные органы задержали 13 журналистов, среди которых есть журналисты агентств Reuters, Associated Press, ТАСС. 35

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Путешествия Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек «Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей», — цитирует Догузову ТАСС.

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