Коронавирус
Газета.RuРоссийская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ
Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.РИА Новостивчера в 20:05
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ВОЗ: необходимо расширять сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19
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