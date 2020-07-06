Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.
РИА Новостивчера в 20:05

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Российская вакцина от COVID-19 вызвала интерес ВОЗ

РЕН ТВвчера в 23:18

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

РБКвчера в 21:53

Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Газета.Ruвчера в 21:15

ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 20:58

ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:38

ВОЗ: необходимо расширять сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:17

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

РИА Новостивчера в 20:05
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Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Газета.Ru вчера в 01:41
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Экономика

Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

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Политика

В Госдуме оценили заявление командующего ВМС Украины о войне с Россией

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что украинский боевой флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией.
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Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»

Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
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Здоровье

Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем

Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43
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Шоу-бизнес

София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов

Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.
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Происшествия

В Алтайском крае выявили ещё 124 случая заражения коронавирусом

На 6 июля в Алтайском крае у 4 538 человек подтвержден коронавирус, в числе инфицированных 450 детей.
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Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией

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Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

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Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
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Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
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Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому

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Общество

Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
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Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»: коронавирус не закончился

Детский хирург, д.м.н, профессор, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился через свой Твиттер к москвичам и призвал их не думать о том, что опасность заразиться коронавирусом в столице миновала.
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
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Здоровье

В Саратовской области выросли показатели младенческой смертности

За четыре месяца этого года в Саратовской области выросла младенческая смертность.
Взгляд-инфо 05:26
Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок

Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 09:35
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Здоровье

Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания

Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
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Происшествия

В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
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