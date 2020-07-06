Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.

с чего всё началось

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА "Новости".

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