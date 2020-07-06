Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Российская вакцина от COVID-19 вызвала интерес ВОЗ

РЕН ТВвчера в 23:18

ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:38

Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Газета.Ruвчера в 21:15

ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 20:58

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

РБКвчера в 21:53

ВОЗ: необходимо расширять сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:17

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

РИА Новостивчера в 20:05
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Политика

Путин поручил усилить ответственность за жестокость с животными

Reuters Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушение законов об обращении с животными.
РЕН ТВ 03:31
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Происшествия

Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО

Lenta.ru 04:09
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Технологии

Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей

Российский онлайн-ретейлер Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение ошибок и уязвимостей в работе сервисов онлайн-площадки.
ТАСС 02:24
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru 04 июля в 14:56
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
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Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Кино

Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»

Знаменитый американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне объявил о начале работы над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.
Piter.tv 02:42
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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Политика

В Петербурге появится новый вице-губернатор по молодежной политике

Ранее отдельного куратора молодежной политики уровня вице-губернатора в Петербурге не существовало.
REGNUM 03:38
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

Evo-rus.com 01:39
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс 04 июля в 22:01
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Экономика

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
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Недвижимость

Столичные застройщики снизили число новых проектов в регионе на треть

По их данным, снижение произошло за счет высокобюджетных проектов. Число массовых новостроек среди "новичков" сохранилось.
Интерфакс 04:28
Транспорт

Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 04 июля в 11:43
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Общество

Фестиваль «Новая волна» в Казани отменен из-за коронавируса

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который должен был состояться в августе в столице Татарстана, отменен.
Московский Комсомолец 04:30
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
8
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
8
Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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