Коронавирус
РИА НовостиВ России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербургские ученые создают вакцину от COVID-19, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта
Телеканал Санкт-Петербург06:27
Вакцину от коронавируса, которую можно будет принимать как кисломолочный продукт, создают в Петербурге
Петербургский дневник04:43
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Общество
Родной дом Гитлера в Австрии перестроят под полицейский участок
Народные новости 11:23
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Политика
США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы
Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.
Газета.Ru 10:36
Наука
Найдено место с самым чистым воздухом на Земле
Слово и Дело 11:06
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Экономика
Фондовые индексы США закрылись с небольшим приростом
Фондовые индексы США в понедельник показали небольшой прирост.
ПРАЙМ вчера в 20:24
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Политика
Гренелл покинул пост посла США в Германии
Ричард Гренелл покинул пост посла США в ФРГ, на данный момент место главы дипмиссии «вакантно».
Взгляд.ру 11:22
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Происшествия
Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Политика
Голосование по поправкам к Конституции превращается в профанацию
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЦИК намерен предложить упрощение порядка голосования по поправкам к Конституции, а именно — разрешить выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования.
REGNUM вчера в 06:51
Кино
Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv вчера в 02:07
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, седые волосы могут возвращать первоначальный цвет за несколько месяцев.
ToDay News Ufa вчера в 12:51