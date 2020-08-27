Начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Ранее в министерстве сообщали, что первыми в стране прививки смогут сделать медработники и учителя.

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в больницы страны

Религия 28 августа православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы Одна из действующих церквей Успения Богородицы находится в одноименном селе Успенка под Тюменью.

Происшествия В Красноярске задержаны подростки, якобы планировавшие теракт По словам сотрудников ФСБ, причиной задержания стала подписка подростка на закрытую группу во «ВКонтакте», в которой якобы обсуждали тему теракта. 508

Наука Изменен возраст внутреннего ядра Земли Американский ученый сократил возможный срок формирования внутреннего ядра планеты. Изменен возраст внутреннего ядра Земли. 52

Гаджеты Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры. 95

Армия и оружие Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии Представители Пентагона заявили, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее соблюдение механизма предотвращения конфликтов со стороны российских военнослужащих после инцидента в Сирии.

Шоу-бизнес Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего Концертный директор Бориса Корчевникова высказался о состоянии здоровья телеведущего. 18

Здоровье В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального. 444

Футбол «Манчестер Сити» предложил обменять трех футболистов на Месси 25 августа Месси сообщил руководству «Барселоны», что намерен покинуть клуб, разорвав контракт в одностороннем порядке.

Политика Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию, где на протяжении нескольких недель после президентских выборов проходят массовые протесты. 10

Футбол Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой. 2

Общество В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. 2,2K

Политика Украинские спецслужбы серьёзно проигрывают российским, — Гордон Украинские спецслужбы значительно уступают российским по многим показателям, заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон.

Общество Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. 232