Коронавирус
ФАНРоссийская вакцина от коронавируса начала поступать в больницы страны
Начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Ранее в министерстве сообщали, что первыми в стране прививки смогут сделать медработники и учителя.
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По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.
Газета.Ru 15:05
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В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ru 15:26
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Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии
Представители Пентагона заявили, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее соблюдение механизма предотвращения конфликтов со стороны российских военнослужащих после инцидента в Сирии.
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Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего Концертный директор Бориса Корчевникова высказался о состоянии здоровья телеведущего.
Экспресс газета 25 августа в 17:12
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 08:44
Футбол
«Манчестер Сити» предложил обменять трех футболистов на Месси
25 августа Месси сообщил руководству «Барселоны», что намерен покинуть клуб, разорвав контракт в одностороннем порядке.
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Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию, где на протяжении нескольких недель после президентских выборов проходят массовые протесты.
Lenta.ru 08:31
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Турция намерена экспортировать в Европу найденный в Черном море газ
Турция допускает возможность поставок в Европу газа с найденного в Черном море месторождения.
Экономика сегодня 25 августа в 17:16
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Адвокат Ефремова будет проверен полиграфом по делу о мошенничестве
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Военные КНР выпроводили эсминец США из своих территориальных вод
Российская газета 17:25
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Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
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BFM.ru вчера в 09:23
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Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
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Украинские спецслужбы значительно уступают российским по многим показателям, заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон.
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Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле.
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«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
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