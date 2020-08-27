Коронавирус

ФАНФАНРоссийская вакцина от коронавируса начала поступать в больницы страны

Начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Ранее в министерстве сообщали, что первыми в стране прививки смогут сделать медработники и учителя.
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Что произошло за день: четверг, 27 августа

Интерфакс14:15

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

РБК12:10

«Достойное оружие». Мурашко оценил российскую вакцину от коронавируса

ИА Красная Весна08:54

Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

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ТАСС08:49

В России начались поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения

RT на русском10:54

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