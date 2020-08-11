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REGNUM
REGNUM

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

Москва, 11 августа 2020, 13:34 — REGNUM Российская вакцина против коронавируса получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. Об этом говорится на официальном сайте вакцины. На сайте разъясняется идея названия вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса

Там добавляется, что российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
РИА Новости06:49
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Известия

Стало известно название российской вакцины от коронавируса

Известия07:23
ТАСС

Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»

ТАСС07:09
Комсомольская правда

Название российской вакцины от коронавируса официально зарегистрировано

Комсомольская правда05:19
RT на русском

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

RT на русском05:57
Lenta.ru

Раскрыто название первой российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru05:47
РЕН ТВ

Объявлено название первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID

РЕН ТВ05:36
Эхо Москвы

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V»

Эхо Москвы06:02

«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

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REGNUM07:21
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Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

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«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

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