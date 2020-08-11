Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»
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Москва, 11 августа 2020, 13:34 — REGNUM Российская вакцина против коронавируса получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. Об этом говорится на официальном сайте вакцины. На сайте разъясняется идея названия вакцины.В источнике
С чего всё началось
Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса
Там добавляется, что российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
РИА Новости06:49
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