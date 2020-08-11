Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»
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Первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V». Как сообщает РИА Новости, вакцина названа в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году. «Спутник-1» активизировал космические исследования во всём мире.В источнике
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