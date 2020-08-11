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Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

Первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V». Как сообщает РИА Новости, вакцина названа в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году. «Спутник-1» активизировал космические исследования во всём мире.В источнике
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Известия

Стало известно название российской вакцины от коронавируса

Известия07:23
ТАСС

Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»

ТАСС07:09
Lenta.ru

Раскрыто название первой российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru05:47
RT на русском

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

RT на русском05:57
Эхо Москвы

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V»

Эхо Москвы06:02
РЕН ТВ

Объявлено название первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID

РЕН ТВ05:36
Комсомольская правда

Название российской вакцины от коронавируса официально зарегистрировано

Комсомольская правда05:19

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Экс-глава штаба Виктора Бабарико прокомментировала обращение Тихановской

Мария Колесникова, бывшая глава штаба претендента на должность президента Белоруссии Виктора Бабарико, прокомментировала видеообращение из Литвы Светланы Тихановской, в котором она призывает сторонников не выходить на площади.
Московский Комсомолец07:38

Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
RT на русском06:33

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

ФАС признала Apple нарушителем на рынке распространения приложений

В ведомстве установили, что Apple, будучи владельцем 100% долей на рынке распространения мобильных приложений на iOS, с октября 2018 года ограничивала инструменты и возможности для сторонних разработчиков приложений родительского контроля, из-за чего большая часть их функционала была утрачена.
Газета Кемеровавчера в 12:24
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