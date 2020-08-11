Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа получила название «Спутник V». Наименование связано с космосом. Об этом рассказали на официальном сайте вакцины. Соответствующее название было дано по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Запад переживает за «путинских подопытных свинок»

РИА Новости09:44
Комсомольская правда

Название российской вакцины от коронавируса официально зарегистрировано

Комсомольская правда05:19
РЕН ТВ

Кадры производства зарегистрированной в РФ вакцины против COVID-19

РЕН ТВ09:36
ТАСС

Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»

ТАСС07:09
RT на русском

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

RT на русском05:57
Говорит Москва

Бразильский штат подпишет соглашение о производстве российской вакцины от COVID-19

Говорит Москва10:28
Коммерсантъ

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января

Коммерсантъ05:09

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС
Газета.Ru10:17

Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
RT на русском06:33

Ольга Рапунцель познакомила двухмесячную дочь с Ольгой Орловой

Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель недавно сообщила, что перестанет скрывать свою младшую двухмесячную дочь только после того, как они с мужем Дмитрием Дмитренко окрестят юную наследницу в храме.
Bimru.ruвчера в 11:01
2

Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАСС00:18
9

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.
РБК09:51
3