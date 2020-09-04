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Life.ru
Life.ru

Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры

Центр имени Н.Ф. Гамалеи поставил первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения III этапа исследований. В ближайшее время планируется получить разрешение на выпуск лекарства для гражданского оборота, сообщил замдиректора НИЦ Денис Логунов.В источнике
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RT на русском

В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев

RT на русском04:46
РБК

В Центре Гамалеи назвали возможную дату начала вакцинации от COVID-19

РБК05:43
Интерфакс

Институт Гамалеи допустил продление третьей фазы испытаний «Спутник V» до года

Интерфакс06:20
ТАСС

Партия вакцины «Спутник V» может скоро поступить в гражданский оборот

ТАСС04:50
Вести.Ru

Создатель российской вакцины от коронавируса рассказал о ее «привередливости»

Вести.Ru07:54
ФАН

Вакцину от коронавируса развезли в российские медцентры

ФАН04:45
РИА Новости

Центр Гамалеи привлек три площадки для производства вакцины от COVID-19

РИА Новости04:50

У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии

У бывшего премьер-министра Италии и лидера партии Forza Italia Сильвио Берлускони, чей тест на коронавирус дал положительный результат, диагностировали ранние признаки двусторонней пневмонии, передает агентство Ansa.
РБК06:39
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Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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МИД РФ считает, что ФРГ запрещают общаться с Россией по Навальному

Министерство иностранных дел РФ считает, что "кто-то запрещает" Минюсту ФРГ и медицинским работникам общаться с российскими коллегами по ситуации со здоровьем блогера Алексея Навального.
ПолитРоссия2 сентября в 12:34

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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