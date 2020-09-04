Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры
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Центр имени Н.Ф. Гамалеи поставил первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения III этапа исследований. В ближайшее время планируется получить разрешение на выпуск лекарства для гражданского оборота, сообщил замдиректора НИЦ Денис Логунов.В источнике
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