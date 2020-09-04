Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры
Смотрите также
В Венеции открылся 77-й кинофестиваль
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
В Екатеринбурге врачи скорой помощи отказались помочь умирающему
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Готовивший теракт в школе под Красноярском подросток признал вину
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Появилось видео вакцинации Шойгу от коронавируса
Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Китай запустил многоразовый космический корабль
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Напомним, в России создана первая в мире вакцина от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи препарат получил название «Спутник V». Он прошел два этапа клинических испытаний на нескольких десятках добровольцев, и был официально зарегистрирован 11 августа.В источнике
Подробнее о событии