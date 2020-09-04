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Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры

Напомним, в России создана первая в мире вакцина от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи препарат получил название «Спутник V». Он прошел два этапа клинических испытаний на нескольких десятках добровольцев, и был официально зарегистрирован 11 августа.В источнике
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ФАН

В НИЦ Гамалеи назвали «знаком качества» санкции США за вакцину от COVID-19

ФАН09:10
РИА Новости

Центр Гамалеи привлек три площадки для производства вакцины от COVID-19

РИА Новости04:50
ТАСС

Партия вакцины «Спутник V» может скоро поступить в гражданский оборот

ТАСС04:50
RT на русском

В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев

RT на русском04:46
Газета.Ru

Названы сроки выхода «Спутник V» в гражданский оборот

Газета.Ru05:39
Вести.Ru

Создатель российской вакцины от коронавируса рассказал о ее «привередливости»

Вести.Ru07:54
Эхо Москвы

Вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса на этапе пострегистрационных исследований начнется сегодня

Эхо Москвы00:04

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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